وزير الزراعة: تنمية قدرات «الصحراء والساحل» تدعم أفريقيا في مواجهة تغير المناخ

اختُتمت أعمال الدورة 29 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في أوغندا، التي ترأسها السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل.

وقال القصير، إنّ جدول أعمال مجلس الإدارة تضمن عرض تقرير النشاط والتقارير المالية واستراتيجية المرصد 2030، التي تهدف إلى دعم البلدان في مجالات عمل مرصد الصحراء والساحل في تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة الخاصة بها، مع التركيز على تعزيز التعاون والحوار بين الدول الأعضاء على المستوى الإقليمي.

‏وأضاف وزير الزراعة، أنّه جرى اعتماد البرنامج العلمي بـ3 محاور رئيسية شاملة، وهي برنامج المراقبة والمستقبل وبرنامج الاتصال والمعلومات وبرنامج بناء القدرات، مؤكدا ضرورة تنمية قدرات المرصد من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية الممولة، ليؤدي دور أكثر فاعلية في دعم الدول الأفريقية المتأثرة بالتغيرات المناخية والتصحر والاهتمام بالمناطق المتأثرة بشح المياه والأمن الغذائي، والتوسع في المشروعات ذات الصبغة الإقليمية لتوسيع دائرة الاستفادة مع زياده المعلومات المنشورة عن المرصد ودوره بين مجتمعات رجال الأعمال والمنظمات الدولية لتوسيع نطاق المشاركات.

وأشار القصير، إلى ضرورة نشر نتائج المشروعات في إطار تبادل المعارف للاستفادة من مخرجات المشاريع بين الدول الأعضاء في المرصد، وفي نهاية كلمته وجّه الشكر لأعضاء المجلس وإدارته التنفيذية، ولدولة أوغندا على استضافتها لهذه الدورة، وتضمنت أهم توصيات الدورة 29 ما يلي:

• اعتماد السياسات والإجراءات التي أعدها المرصد للنفاذ إلى مزيد من التمويلات لخدمات القضايا الأفريقية.

• اعتماد انعقاد الدورة رقم ثلاثون لمجلس إدارة المرصد بدولة موريتانيا، بينما اعتمد مقر انعقاد الدورة رقم واحد وثلاثون في تونس.

• تقرر افتتاح المقر الجديد للمرصد في العاصمة التونسية في شهر سبتمبر عام 2023 خلال احتفالية كبيرة.

• التوسع في النشر والإعلام عن أنشطة المرصد والتوعية بدوره في خدمة القضايا الأفريقية.

• التوسع في التعاون مع المنظمات والصناديق المانحة لتوفير التمويلات الأزمة لدعم الدول الأفريقية خاصة في ظل المشكلات العالمية الحالية.

ومثّل مصر خلال فعاليات اجتماعات مجلس الإدارة مرصد الصحراء والساحل بأوغندا، الدكتور عبدالله قاسم زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء ونقطة الاتصال الوطنية للمرصد في جمهورية مصر العربية.

يذكر أنّ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ترأس الاجتماع الدورة الحالية للمرصد والتي عقدت بالعاصمة الأوغندية بصفته رئيسا لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في دورته الحالية 2020-2025، وتأسس المرصد عام 1992 ويهتم بمجالات التنمية المستدامة ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية، ويضم 26 دولة أفريقية و7 دول أوروبية و13 منظمة إقليمية و4 منظمات أممية و3 منظمات غير حكومية.