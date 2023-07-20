نائب رئيس إرادة جيل: توطين صناعة السماد يحول الصحراء لجنة خضراء

ثمن اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توطين صناعة الأسمدة المحلية لإستخدمها كبديل للسماد المستورد.

حزب إرادة جيل

وقال الفحام في تصريحات لـ«الوطن» إن توطين صناعة السماد في مصر والاعتماد على المنتج المحلي كبديل للمنتج الأجنبي سيحقق عدة منافع أولها العملة الصعبة والتي يتطلبها المصرف المصري بشكل كبير خلال الفترة الحالية، كما أنه سيسهم في عملية استتصلاح الصحراء وتحويلها لجنة خضراء في فترة زمنية قصيرة، ما ينعكس بزيادة في الإنتاج ورفع معدلات الصادرات.

السماد المحلي

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل قائلًا: إنتاج فكرة الاعتماد على السماد المحلي ستساعد على المحافظة على الرقعة الزراعية من التبور خاصة في المناطق شديدة الحرارة، والتي تتطلب كميات كبيرة من المياه والسماد فندما يكون هناك وفرة في كميات السماد يمكن ضخها بالأراضي المتعطشة بشكل كبير من خلال رفع الحصة الكيماوية الممنوحة للفلاح مما ينعكس عليه بتحقيق اكتفاء ذاتي من السماد ويعطيه زيادة في المحصول نتيجة تشبع التربة بالكيماويات اللازمة.

وشدد نائب رئيس حزب إرادة جيل على ضرورة العمل المتواصل على توفير المستلزمات الزراعية، كونها إحدى أحجر أساس للاقتصاد القومي.