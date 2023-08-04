فريق طلابي بـ«هندسة السويس» يتأهل لنهائيات مسابقة عالمية: نحتاج الدعم

حلموا وتمنوا فجاءتهم الفرصة للحصول على أعلى جائزة في مجالهم، طلاب جامعيون كدوا وتعبوا للحصول على بطاقة المشاركة في بطولة دولية، وعندما سنحت لهم الفرصة حققوا المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليتأهلوا للنهائيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

5 طلاب بهندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، اجتمعوا وقرروا أن يحققوا شيئا في مسابقة دولية تشترك بها فرق من كل دول العالم، لكنهم قرروا في البداية أن يتجاوزوا عقبة الفرق القريبة أولا للتأهل إلى المسابقة النهائية، اجتهدوا وجمعوا معلومات في مجالهم تقنية وعامة، واشتركوا في المسابقة غير عابئين بأي عوائق نفسية، فحصلوا على ما أرادوا، لكن طريقهم ما زال به الكثير.

إسراء عبدالجواد، نائب رئيس SPE بجامعة السويس، وSPE هو نشاط طلابي يتبع كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، أنشئ سنة 2004 بجامعة السويس، ويتبع جمعية مهندسي البترول العالمية في أمريكا، وهي تنظم واحدة من أكبر الأنشطة في مجال البترول بالعالم، وهو الأكبر في الشرق الأوسط في مجال هندسة البترول والتعدين، ويكون به رعاة من الشركات الكبرى المحلية والعالمية، وتكون المسابقة بين طلاب فرق الجامعات المصرية.

وتأهلت من مصر فرق جامعة السويس والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة وجامعة الأزهر وجامعة المستقبل، إلى المسابقات النهائية الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي حدثت يوم الأحد الماضي، وكانت SPE التابعة لجمعية مهندسي البترول العالمية في أمريكا هي المنظمة للحدث، وحضرت السيدة «جاكي» المسؤولة عن المؤسسة عالميا ومعها الفريق الدولي المسؤول عن تنظيم اليوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حسب قول «عبدالجواد» لـ«الوطن».

16 فريقا بالمسابقة

وأوضحت أن المسابقة على مستوى الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا بها 16 فريقا هي: «جامعة الأزهر، جامعة القاهرة، جامعة المستقبل في مصر، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جامعة مهران في باكستان، جامعة مصراتة، جامعة السويس، جامعة السلطان قابوس، جامعة تكساس في قطر، الجامعة الأمريكية في القاهرة، جامعة الإمارات العربية المتحدة، جامعة باتنة 2 في الجزائر، جامعة بومرداس في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح في الجزائر، جامعة طرابلس، وجامعة الخرطوم»، وهي عبارة عن مباريات شبيهة بالدوري، تبدأ من ربع النهائي فنصف النهائي فالنهائي، وأول 5 فرق يتأهلون للسفر إلى تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية لحضور المسابقة النهائية.

وأشارت إلى أن فريق جامعة السويس لعب جميع مبارياته وحصل على المركز الأول على مستوى الجامعات الـ16، وكانت المباريات عبارة عن مباريات في المعلومات الخاصة بمجال البترول منها التقنية وغير التقنية، وكذلك معلومات خاصة بجمعية مهندسي البترول، وتكون عبارة عن أسئلة كلها علمية، ويجلس الفريقان على المنصة وأمامهم «زر» يضغطون عليه عند الإجابة، وأمامهم 5 ثوانٍ للإجابة على السؤال الواحد، وفي حال الإجابة الصحيحة يحصل الفريق على 5 نقاط، وفي حال عدم الإجابة ينقص منه 5 نقاط.

جامعة السويس تكتسح في المباراة النهائية

كما أن المباراة النهائية حصلت فيها جامعة السويس على 105 نقاط، بينما الجامعة الأمريكية بالقاهرة حصلت على 5 نقاط، وتأهلت الجامعة للسفر إلى تكساس بالولايات المتحدة حيث الدور النهائي، وستكون المسابقة في شهر أكتوبر المقبل، وستكون النهائيات ضد فرق من جنوب آسيا وأوروبا، وهي شبيهة بنهائيات القارات.

وأوضحت «عبدالجواد» أن فريق جامعة السويس مكون من 5 طلاب، ما زالوا يدرسون بالجامعة، هم «عمر محمد، بيشوي حلمي، داليا رضا، محمود سعيد، محمود الشهاوي»، ويسعى الفريق في الوقت الحالي إلى الحصول على راعٍ يدعمهم في السفر أكتوبر المقبل، ويتمنون الحصول على ذلك في أسرع وقت لأن السفر يكون على نفقة الطلاب.