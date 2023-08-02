مؤشرات تنسيق جميع الكليات في جامعة السويس لطلاب الثانوية العامة

مؤشرات تنسيق جامعة السويس جميع الكليات لطلاب الثانوية العامة، يسعى الطلاب إلى معرفتها، فور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، لكي يستطيع كل طالب وطالبة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، تكوين فكرة حول الكلية المتوقع الالتحاق بها، وفقاً للمجموع الذي حصل عليه، لكي يكون مستعدا بقائمة الرغبات المبدئية والتي تدل المؤشرات أن مجموعه سوف يمكنه من الالتحاق بها.

مؤشرات تنسيق جامعة السويس جميع الكليات لطلاب الثانوية العامة دليلهم لكليات القمة

مؤشرات تنسيق جامعة السويس جميع الكليات لطلاب الثانوية العامة، يمكن الاستدلال عليها من نتيجة التنسيق 2022، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالكليات والمعاهد العليا لطلاب الثانوية، وجاء من ضمنها نتيجة تنسيق كليات الطب والهندسة والتربية والعلاج الطبيعي جامعة السويس 2022.

- التنسيق الخاص بالمرحلة الأولى للجامعات والمعاهد، والذي أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تضمن أن الحد الأدنى للقبول في كلية الطب جامعة السويس، هو 377 درجة، من اجمالي 410 درجات، مجموع الدرجات النهائية لطلاب شعبة العلوم، بنسبة 91.951%

- فيما جاء الحد الأدنى للقبول في كلية العلاج الطبيعي - جامعة السويس 372 درجة

- بينما كان تنسيق كلية التربية جامعة السويس لعام 2022، وجاء الحد الأدنى للقبول بها من خريجي الشعبة الأدبية 282 درجة

- و جاء تنسيق كلية الهندسة جامعة السويس 2022، هو 352 درجة من إجمالي 410 درجات.

مؤشرات تنسيق جامعة السويس شعبة أدبي

جاءت نتيجة التنسيق، لتحدد الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة السويس، وسجلت درجات تنسيق المرحلة الثانية لقبول طلاب الثانوية العامة 2022، في الشعبة «الأدبية» 238 درجة فأكثر بنسبة مئوية بلغت 58.05%، الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 شعبة أدبي بجامعة السويس، ومنها من الممكن تكون فكرة عن مؤشرات تنسيق جامعة السويس جميع الكليات لطلاب الثانوية العامة،و التي جاءت على النحو التالي:

1- تربية رياضية بنين السويس.

2- تجارة انتساب موجه السويس.

3- تربية رياضية بنات السويس.

4- تربية تعليم ابتدائي السويس.

5- تربية طفولة السويس.

6- تربية شعبة تربية فنية السويس.

مؤشرات تنسيق جامعة السويس شعبة علمي

فيما جاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة شعبتي العلمي للعلوم والرياضة، 246 درجة فأكثر بنسبة مئوية بلغت 60% ووفقاً لما أعلن فإن هناك العديد من الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة السويس.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية كشفت أن هناك العديد من الكليات والمعاهد العليا المتاحة، وتضمنت الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 شعبة علمي بجامعة السويس، وكان هناك 10 كليات ومعهد لكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة السويس، وبالمقارنة بنتيجة الثانوية العامة 2023 والدرجات التي حصل عليها الطلاب، يمكن توقع، مؤشرات تنسيق جامعة السويس جميع الكليات لطلاب الثانوية العامة،وهي:

1- كلية علوم السويس

2- سياسة واقتصاد

3- حاسبات ومعلومات علوم السويس

4- فنى تمريض السويس

5- تربية رياضية بنين

6- تربية رياضية بنات

7- معهد القناة العالى للهندسة السويس

8- ثروة سمكية السويس

9- تجارة السويس

10-معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية