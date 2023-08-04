تعرف على شروط ومزايا الالتحاق بكلية الثروة السمكية جامعة السويس

تنطلق خلال ساعات إجراءات تسجيل رغبات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للطلبة الحاصلين علي الثانوية العامة 2023، إذ يسعى الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة المعلومات والمزايا الخاصة بالكليات، ومن بينها كلية الثروة السمكية بجامعة السويس، باعتبارها من بين الكليات النوعية التي تتميز ببرامجها المتعددة التي تؤهل خريجيها لاكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل.

شروط الالتحاق بكلية الثروة السمكية جامعة السويس

كلية الثروة السمكية جامعة السويس، وفق الصفحة الرسمية الخاصة بالكلية، من الكليات التي تقبل الحاصلين على الثانوية العامة الشعبة العلمية، وغيرها من الشهادات المماثلة والمعادلة، وتشتمل على الكثير من التخصصات التي تؤهل الطالب للكثير من مجالات العمل بعد التخرج، كما تقبل الطلبة الحاصلين علي شعبة علمي رياضة في قسم العلوم الهندسية، وتصل فترة الدراسة في الكلية أربعة سنوات، ويحصل بعدها الدارس على شهادة البكالوريوس، ويتم اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة أساسية لها.

المواد التي يدرسها الطالب في كلية الثورة السمكية جامعة السويس، بحسب صفحة الكلية الرسمية، فإن الطلاب يدرسون بكلية الثروة السمكية جامعة السويس، في السنة الأولى:

- اللافقاريات المائية ومقدمة في علم الثروة السمكية وعلم وميكروبيولوجي ومبادئ علم الاقتصاد وعلم الكيمياء العضوية والمواطنة وحقوق الإنسان، وعلم الكيمياء الفيزيائية، واللغة الإنجليزية وعلم الإحصاء الوصفي وعلم الفلك والأرصاد الجوية والنباتات المائية وعلوم الأسماك، بالإضافة لذلك يتم دراسة بعض المناهج المتعلقة بالقسم الذي يختاره الطالب.

أقسام كلية الثروة السمكية جامعة السويس

أقسام كلية الثروة السمكية التابعة لجامعة السويس هي:

- قسم التنمية الاقتصادية والبشرية: يختص بدراسة الاقتصاد السمكي والتنمية البشرية والإرشاد السمكي.

- قسم الاستزراع السمكي: يشمل تخصص تغذية وإنتاج الأسماك وتربيتها، والعناية بصحة الأسماك وطريقة التفريخ والتكاثر، فضلاً عن دراسة استزراع الكائنات البحرية.

- قسم العلوم الهندسية: يقبل من شعبة علمي رياضيات فقط، ويشتمل على دراسة هندسة الاستزراع والتصنيع والصيد البحري.

- تكنولوجيا تصنيع السمك: يختص بصناعة وحفظ وتغليف الأسماك والكائنات البحرية والرفع من جودتها، وكيفية إنتاج السلالات الجديدة.

- البيئة المائية: يهتم هذا القسم بدراسة بيولوجيا المياه والنبات والحيوان، وميكروبيولوجي وكيمياء الماء.

- الدراسات البحرية والملاحة : يستهدف هذا القسم دراسة تخصصات الملاحة المختلفة.

- المصايد السمكية: يحتوي على تخصصات طرق الصيد، بيولوجيا المصايد، هيدو جرافيا المصايد.

- صحة وأمراض السمك: ينصب اهتمامه على دراسة تخصص الأمراض الفيروسية والأمراض الطفيلية والفيروسية التي تتعرض لها الأسماك.

برامج كلية الثروة السمكية جامعة السويس

تتضمن كلية الثروة السمكية جامعة السويس برنامجين دراسيين هما:

- برنامج الثروة السمكية: بدون دفع مصاريف خاصة بكل قسم.

- البرنامج المميز: يدفع الطالب مصاريف الكلية الاعتيادية إلى جانب مصاريف أخرى عند اختياره للأقسام المميزة أو التي تشتمل على بعض الميزات، وتختلف هذه المصاريف من عام إلى آخر ومن قسم إلى آخر تبعاً للتطورات في كل عام.

الوظائف التي يلتحق بها الحاصلين على كلية الثروة السمكية جامعة السويس

- وظائف قسم الاستزراع المائي: العمل بالهيئة العامة للثروة السمكية وفي المزارع والمفرخات، والعمل في الاستزراع السمكي البحري والعذب وفي مكاتب الاستزراع السمكي لإجراء تشخيص وتحليل ومعالجة أمراض الأسماك، والأشراف بمصانع أعلاف الأسماك، والعمل في شركات خامات وأدوات الاستزراع السمكي.

- وظائف قسم تصنيع الأسماك والبيو تكنولوجي: تتيح للخريج العمل أخصائي مراقبة جودة بمصانع لحوم الأسماك، وأخصائي إشراف على خطوط إنتاج الأسماك بالمصانع، وأخصائي تفتيش على لحوم الأسماك بالحجر الصحي في الموانئ والمطارات، وأخصائي تفتيش أغذية بجهاز حماية المستهلك وضبط الأسواق، والعمل في استيراد وتصدير الأسماك، وفي معامل البحث بالجامعات والمؤسسات ومصانع العلف.

- وظائف قسم العلوم الهندسية: العمل في حل المشاكل الهندسية بمزارع الأسماك، وفي الهندسة البحرية كاختصاصي صيانة وإدارة محركات السفن وصناعة وتصميم معدات الصيد الحديثة.

- وظائف قسم المصائد السمكية: العمل بمعهد علوم البحار وهيئة الثروة السمكية، وكمعيد بكلية الثروة السمكية عند الحصول على تقدير مرتفع، والإشراف على سفن صيد الأسماك.

- وظائف ملاحة بحرية: يمكن للخريج العمل في مصانع الشباك وفي مجال البحث العلمي المرتبط بالثروة السمكية وتطوير المصائد.