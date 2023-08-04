استقرار أسعار صرف الريال السعودي في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

سجلت أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، وجاء سعر الريال السعودي بـ8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية.

وتسعترض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي في بنك cib اليوم 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.