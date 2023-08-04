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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4-8-2023 في البنوك المصرية

كتب:

محمد سعيد الشماع
09:22 ص | الجمعة 04 أغسطس 2023
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة- تعبيرية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة- تعبيرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4-8-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، وسجل اليوم في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4-8-2023 في البنوك المصرية، حسبما أوضحت البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الريال في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.18 جنيه للشراء.

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