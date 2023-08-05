تدريب 60 طفلا في المشروع القومي لأطفال التوحد بالإسكندرية (صور)

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن تدريبات المشروع القومي لأطفال التوحد مستمرة في مراكز الشباب بالإسكندرية، ومنها مركز شباب الأنفوشي بالجمرك ومركز شباب الحرمين بالمنتزه، انطلاقًا من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 الذي كان من بين نصوصه 6 مواد تخص ذوي القدرات، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتفعيل أنشطة ذوي الهمم نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية المشروع القومي لأطفال التوحد.

المشروع القومي لأطفال التوحد

وأضافت أنه في إطار الاهتمام الذي تولية القيادة السياسية بشريحة ذوي القدرات والهمم في إطار رؤية مصر2030 وانطلاقًا من أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى الاهتمام بذوي القدرات والهمم ودمجهم، نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في الإدارة العامة للرياضة تدريبات المشروع القومي لأطفال التوحد بعدد 60 مشاركا خلال الفترة من 2022/11/1 ولمدة 9 شهور بمركز شباب الأنفوشي التابع لفرع شباب الجمرك ومركز شباب الحرمين التابع لفرع شباب المنتزه، فعاليات المشروع.

أنشطة لكل أفراد الأسرة في الإسكندرية

وأشارت صفاء الشريف إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تعمل في مختلف المجالات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية إلى جانب إقامة المعارض والمبادرات التي تغطي كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية حتى تصبح الأندية ومراكز الشباب والساحات الشعبية المكان المناسب لكل أفراد الأسرة بمختلف ميولها وإيجاد الأنشطة التي تناسبهم.