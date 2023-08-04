بعد إجراء 82 عملية كبرى.. إنهاء قوائم الانتظار بمستشفى الغردقة العام خلال أسبوع

كشف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى بيان صحفي اليوم الجمعة، عن نشاط مكثف بمستشفى الغردقة العام حيث تم إجراء 82 عملية جراحية كبرى لإنهاء قوائم الانتظار، تحت إشراف الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بناء على توجيهات وزير الصحة في الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين.

إنهاء قوائم الانتظار

وأشاد إسماعيل العربي، بمجهودات الفريق الطبي والتمريض ووجه الشكر للدكتور جمال المغربي مدير مستشفى الغردقة العام والدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات وجميع العاملين بالمستشفى، مؤكدا أن هناك تطوير دائم ومستمر للمنظومة الصحية بالبحر الأحمر وأن جميع المستشفيات تتلقى الدعم المناسب وأنها شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية.

82 عملية كبرى بمستشفى الغردقة العام

وأشار الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر فى بيان صحفي إلى إنهاء قوائم الانتظار و تقديم خدمة طبية مرضية و لتطوير المنظومة الصحية بالبحر الأحمر، حيث تم إجراء 82 عملية كبرى خلال الأسبوع الماضي عبارة عن 27 عملية أنف وأذن، و34 عملية نساء وتوليد، و7 عمليات جراحة تجميل، و8 عمليات جراحة عامة، و4 عمليات جراحة عظام، و2 عمليات جراحة مخ وأعصاب.