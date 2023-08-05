شروط القبول في كلية إدارة الأعمال لغة إنجليزية بجامعة الإسكندرية 2023

أعلنت كلية إدارة الأعمال جامعة الإسكندرية شروط القبول بوحدة التعليم باللغة الإنجليزية للعام الجامعي 2023 / 2024، والتي تضمنت معايير خاصة بدرجات الثانوية العامة واللغة الإنجليزية ونسبة المقبولين من نظام الانتظام.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، شروط القبول في كلية إدارة الأعمال جامعة الإسكندرية لشعبة اللغة الإنجليزية أو كما تعرف «تجارة إنجليزي جامعة الإسكندرية» بحسب ما أقره الدكتور السيد الصيفي عميد الكلية، والتي جاءت كالتالي:

شروط الالتحاق بإدارة الأعمال اللغة الإنجليزية في الإسكندرية

- ألا تقل نسبة نجاح الطالب في مادة اللغة الإنجليزية في شهادة الثانوية العامة عن 80%.

- يتم ترتيب الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية تنازلياً على أساس مجموع اعتباري يتكون من:

«مجموع الثانوية العامة + درجة اللغة الأجنبية بالكامل» ويتم اختيار الطلاب المقبولين في حدود 10% من إجمالي الطلاب المقبولين كطلاب انتظام فقط بالكلية.

- يتم اختيار الطلاب المقبولين وفقا للعدد المحدد 2000 طالب وطالبة ويمكن تجاوز هذا العدد في حال تكرار الحد الأدنى للمجموع الاعتباري فقط.

- بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة من الدول العربية المنتظمين فقط فإنه تطبق عليهم نفس القاعدة الواردة مسبقاً.

- يقبل طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية «انتظام» بشرط الا يقل تقدير الطالب في اللغة الإنجليزية في شهادة

«American Diploma» عن «B»، وألا يقل تقدير الطالب في اللغة الإنجليزية في شهادة «B (IGCSE)».

- لا يجوز تجاوز الترتيب الوارد بكل فئة عند اختيار الطلاب المقبولين.

- يلتزم الطلاب المقبولون بالتسجيل وسداد المصروفات بالكامل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وفي حالة

عدم الالتزام يستبعد اسم الطالب ويحل مكانه الطالب التالي في القائمة

- في حالة الاعتذار أو سداد المصروفات الدراسية في المدة المحددة يتم الاتصال بالطلبة الواردة أسمائهم

في قائمة الانتظار حسب الترتيب التنازلي للمجموع الاعتباري.

نظام الدراسة في جامعة الإسكندرية

وتبلغ مدة الدراسة بكلية إدارة الأعمال جامعة الإسكندرية 4 سنوات للحصول على درجة البكالوريوس، وذلك بنظام الساعات المعتمدة حيث يجب أن ينهي الطالب 136 ساعة معتمدة كحد أدنى لنيل شهادة البكالوريوس.