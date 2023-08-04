نائب رئيس جامعة الأزهر: القرآن أكد على أهمية العدل في الإسلام كقيمة عليا

قال الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنَّ القرآن الكريم تحدث عن العدل في الإسلام كقيمة عليا في أكثر من موضع، مستشهدا بالعديد من آيات الذكر الحكيم، من بينها قوله تعالى: «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين».

«عبد المالك»: العدل في القرآن عبر الله عنه بأكثر من مادة

وأضاف «عبد المالك»، خلال تقديم إحدى حلقات برنامج «آيات بينات»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ العدل خلق نبيل ينبغي التحلي به، قائلاً: «العدل في القرآن عبر الله عنه بأكثر من مادة «القسط» في قوله، «وأقسطوا إنَّ الله يحب المقسطين»، وعبر عنه أيضا بـ «الميزان» في قوله «الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان»، «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط».

بعض من آيات العدل في كتاب الله

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر، «لا عجب إذن في أمر الله لنبيه الكريم – صلى الله عليه وسلم – بـ العدل في أكثر من موضع بالقرآن الكريم»، مستشهدا بالآيات «فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم».