رئيس جامعة القناة: أنهينا الاستعدادات لاستقبال الطلاب غدا بمكتب التنسيق

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إنهاء كافة الاستعدادات في مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة تمهيداً لاستقبال طلاب المرحلة الأولى والمقرر أن تنطلق غدا السبت.

توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور

وأضاف «مندور»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور المرافقين لهم، بداية من الدخول من بوابات الجامعة لحين انتهاء تسجيل رغباتهم ومغادرة الجامعة مرة أخرى.

وقال الدكتور ناصر مندور، إنه جرى تخصيص مكان للطلاب من ذوي الهمم في مبنى الرعاية على أن يكون التسجيل اليدوي والإلكتروني داخل مبنى رعاية الشباب تيسيراً عليهم.

توفير وسائل مواصلات لمكتب التنسيق

وقال الدكتور ناصر مندور، أنه تم توفير طفطف أمام بوابة جامعة قناة السويس الرئيسية لنقل الطلاب من وإلى مكتب التنسيق على مدار اليوم بدء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا يوميا ولحين انتهاء تنسيق المرحلة الأولي.

وأضاف أنه تم اختيار فريق من العاملين بجامعة القناة للعمل في مكتب التنسيق علي خبرة كبيرة لمساعدة الطلاب في كيفية اختيار الرغبات الخاصة بهم، مشيرا إلى أنه جرى تحديد عدد من النقاط للعاملين بالمكتب أهمها مراعاة التوزيع الجغرافي للجامعات بالنسبة لجامعة قناة السويس.

وتابع: الطالب يختار المجموعة أ من الكليات التابعة لجامعة قناة السويس يعقبها جامعة بورسعيد ثم جامعة السويس، لافتا إلى أنه بعد جامعات القناة يتم اختيار كليات جامعة الزقازيق، ثم جامعة بنها، ثم جامعة المنصورة وهم ضمن المجموعة ب لتنتهي بالمجموعة ج فتضم جميع الجامعات من الأقرب إلى الأبعد.

الأوراق المطلوبة للتقدم في مكتب التنسيق

وقال «مندور»، إنه على الطلاب ضرورة إحضار الأوراق التالية للتقدم في مكتب التنسيق

1- شهادة الثانوية العامة الأصل.

2- أصل البطاقة الشخصية.

3-كتابة الرغبات.

4- التوجه إلى مبنى التنسيق الإلكتروني في مركز تطوير التعليم لمساعدة الطالب في إدخال الرغبات.