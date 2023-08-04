إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب قبل قليل 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع انقلاب سيارة «تومناية»، بمركز بدر في محافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى بدر المركزي لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة بدر يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح جراء تعرضهم لحادث انقلاب سيارة تومناية بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

نقل المصابون إلى المستشفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص جراء انقلاب السيارة إثر اختلال عجلة القيادة لدى السائق وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، وجاري المتابعة مع المستشفى لتحديد هوية المصابين والتقرير الطبي اللازم.