مصرع طفل سقط من أعلى عمارة سكنية في الغردقة

لقي طفل في الخامسة عشر من عمره مصرعه، مساء اليوم الجمعة، إثر سقوطه من عمارة سكنية بأحد المناطق السكنية جنوب مدينة الغردقة، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات وعمل محضر بالواقعة.

سقوط طفل من أحد العقارات السكنية جنوب مدينة الغردقة

تلقى اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط طفل من أحد العقارات السكنية جنوب مدينة الغردقة ليلقي مصرعه على الفور وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة لموقع الحادث، وتبين من التحقيقات أن الجثة لطفل يدعى آدم محمد 15 سنة، وجار التحقيقات للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

حادث طريق رأس غارب الغردقة

شهدت مدينة الغردقة إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي شمال مدينة الغردقة وتم استدعاء سيارة إسعاف وتبين إصابة أم وطفليها بإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة.