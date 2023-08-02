إصابة سيدة وطفليها في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الغردقة- رأس غارب»

شهد طريق «الغردقة - رأس غارب» شمال مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، حادث انقلاب سيارة ملاكي تقل سيدة وطفليها، وأسفر الحادث عن إصابتهم، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلتهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحُرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث

وتلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم «ق ا هـ 1215»، على طريق «رأس غارب - الغردقة» بالمدخل الشمالي لمدينة الغردقة.

أسماء المصابين في الحادث

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بسيارات لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من ابتسام حسام علي، 26 سنة، وريان عبدالرحمن علي، 4 سنوات، وسليمان عبدالرحمن علي، سنة ونصف، وجميعهم مصابون بكدمات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

وأشار مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام إلى أن حالة المصابين مستقرة، وإصاباتهم خفيفة إلى متوسطة، موضحا إجراء الإسعافات اللازمة والفحوصات الطبية.

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث

وشهد طريق «الغردقة - رأس غارب»، خلال الساعات القليلة الماضية، انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونُقل المصابون لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.