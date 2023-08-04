مصرع شخص وإصابة 15 آخرين إثر انقلاب أتوبيس داخل ترعة بكفر الزيات

أصيب 15 آخرين، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، إثر انقلاب سيارة أتوبيس «ميني باص» داخل أحد المصارف المائية على طريق قرية «قصر نصر الدين - كفر الزيات»، بمحافظة الغربية حال ذهابهم لحضور أحدي الأفراح، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بانقلاب أتوبيس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة أتوبيس داخل أحد المصارف المائية المارة على طريق قرية قصر نصر الدين، بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص إصابة 15 آخرين، من بينهم أطفال إثر انقلاب سيارة أتوبيس «ميني باص» داخل أحد المجاري المائية المارة علي طريق قرية «قصر نصر الدين - كفر الزيات» حال ذهابهم لحضور حفل زفاف.

السرعة الزائدة

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتبين أن سبب وقوع الحادث اختلال عجلة القيادة، نتيجة السرعة الزائدة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.