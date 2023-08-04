أسامة الأزهري عبر قناة «الناس»: دعاء يوسف الصديق لمصر وأهلها أعظم وسام شرف

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن مواهب سيدنا يوسف عليه السلام العظمى، أنقذت مصر من أزمة طاحنة، واستطاع أن يعبر بأهلها من خطر المجاعة بفضل حكمته وعلمه الذي وهبه الله عز وجل له.

«الأزهري»: سيدنا يوسف تقلد أرفع مناصب الجاه

وأضاف «الأزهري» خلال تقديمه برنامجه المُذاع على شاشة قناة «الناس»، أنَّه أُتي بسيدنا يوسف – عليه السلام - إلى الملك ليبرع براعة أدهشت المصريين الذين هم شعب عريق في إدارة شؤون الزراعة والحرث، وذلك بما تجلى من المعاني، موضحا: «تمضي بيوسف الأقدار ليتقلد أرفع مناصب الجاه والعزة ويصير مستشارا للملك، ووزيرا للخزانة والمالية في مصر، وتظهر آيات الحكم على يديه».

«ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين»

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية: «يُسدل ستار الختام على حلية أجراها الله على لسان يوسف الصديق عليه السلام، لأرض الكنانة المباركة، مستشهدا بما ورد على لسانه بآيات من القرآن الكريم: (فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين)، مشيرا إلى أنه «على لسان يوسف الصديق أنزل الله أعظم وسام شرف لأرض الكنانة مصر وهو وسام «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين».