أغنية «لمون نعناع» لمحمد حماقي تحقق 5 ملايين مشاهدة

حقق الفنان محمد حماقي بأغنيتة الجديدة «لمون ونعناع» 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب بعد أسبوعين من طرحها.

أغنية لمون نعناع

وكان حماقي روح عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لأغنيته الجديدة لمون نعناع قائلا: «لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روّق كدة ده إحنا ميلزمناش بياع، اسمعوا الأغنية كاملة دلوقتي على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

أغنية لمون نعناع

أغنية «لمون نعناع» لمحمد حماقي من كلمات الشاعر فلبينو أحمد، وجيتار شريف فهمي، وماجد الصواف، وأسامة الصغير.وتقول كلمات الاغنية هي: سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير، ماهو أصل العيب مش عيبنا إحنا مفيش حاجة تعيبنا اشتريناه، على إنه حبيبنا ف ميمنعناش إنه لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع، ونقوله روق كده ده إحنا ما يلزمناش بياع ولو هو راح إحنا هنملى الكون أفراح، وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح، لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق.