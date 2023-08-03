عاجل.. مفاجأة بركلة جزاء الأهلي أمام المصري.. خبير تحكيمي يكشفها

حسم الخبير التحكيمي أحمد العدوي الجدل، بشأن ركلة جزاء الأهلي أمام المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر، التي أحرزها علي معلول في الدقيقة 87 بعد شد قميص زميله حسين الشحات من جانب إلياس الجلاصي لاعب الفريق البورسعيدي.

خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء حسين الشحات أمام المصريوأكد العدوي لـ«الوطن سبورت»، أن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح النادي الأهلي قرار سليم بنسبة 100 %، خاصة أن هناك شدا من جانب لاعب المصري البورسعيدي، وبالتالي الكرة ركلة جزاء صحيحة.

مباراة الأهلي والمصري

هدف مروان حمدي تسللوأضاف: «هدف مروان حمدي الأول كان مروان في وضع سليم، ولكن كان هناك لاعب آخر من نادي المصري البورسعيدي تواجد في التسلل وأثر على محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، وبالتالي القرار الخاص بإلغاء الهدف قرار صحيح».