مصرع شاب في حادث مروري على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

لقي شاب مصرعه، دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص مسرعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة لقائد السيارة، واختلال عجلة القيادة في يده فور رؤيته الشاب يعبر أمامه، ففشل في مفاداته، واصطدم به ليسقط جثة هامدة على الفور.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث لإتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث دهس

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث دهس، ومصرع شاب أسفل عجلات سيارة ميكروباص محملة بالركاب، أثناء عبوره طريق أسيوط الغربي بدائرة المحافظة.

مصرع شاب بالحادث

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ مصرع شاب يدعى إسلام.م.س (27 سنة)، ومقيم قرية الدبانة الكبيرة بنطاق الوحدة المحلية بمنشأة الجمال بمركز طامية، متأثرًا بإصابته بتهشم في الجمجمة، وكسور متعددة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضه للدهس أسفل عجلات سيارة أثناء عودته من عمله.

نقل الجثة للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل جثة الشاب المتوفى إلى مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى إخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الشاب لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.