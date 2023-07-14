مصرع شاب في تصادم سيارة ربع نقل ودراجة نارية بالفيوم

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية «موتوسيكل»، على طريق «دمو - الفيوم» بمنطقة البطس، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة وفقدانه السيطرة عليها، والطفل الذي كان يقود دراجة نارية، وسقط من فوقها ولفظ أنفاسه الأخيرة جراء الحادث.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

بلاغ بمصرع طفل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية «موتوسيكل» ووجود متوفى.

مصرع طفل بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث على طريق «دمو - مدينة الفيوم»، وتبينّ مصرع شاب يدعى يوسف محمد حسن، 17 سنة، متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي وإصابات متنوعة جراء الحادث.

نقل الجثة للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بتسليم جثمان الطفل لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير عقب إنهاء تصاريح الدفن والإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.