مصرع شاب متأثرا بإصابته في مشاجرة بالفيوم

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس، أثناء مروره من أحد الشوارع بإحدى قرى الفيوم، لحظة حدوث مشاجرة بين شخصين تبينّ أنّهما تجار مواد مخدرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث أُصيب بطلقة في الرأس من الخلف، وجرى نقله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية لاستخراج الطلقة من رأسه، إلا أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وخيّمت حالة من الحزن على أهالي قرية تطون التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، الذين أكدوا على دماثة خُلق الشاب، وطيبته، واحترامه مع الكبير والصغير، قائلين أنّه توفي على يد الغدر والخسة والندالة.

بلاغ بمشاجرة وإطلاق نيران

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين شخصين من مروجي المواد المخدرة في شارع السوق الجديد بقرية تطون بدائرة المركز، وإصابة شاب أثناء مروره بالمصادفة بطلق ناري بالرأس وحالته خطيرة.

مصرع الشاب متأثرًا بإصابته

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ إصابة شاب يدعى وليد عادل سلومة الزغبي، بطلق ناري بالرأس، على يد كل من «رامي.م.ا»، و«كريزي.ع» فيما جرى نقل الشاب المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وإجراء جراحة عاجلة لاستخراج الرصاصة من رأسه، إلا أنّ محاولات الأطباء بإنقاذ حياته باءت بالفشل، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

إيداع الجثة بالمشرحة

وجرى إيداع جثة الشاب في ثلاجة الموتى بمستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة.

وينتظر العشرات من أهالي القرية بمحيط مسجد الوداع بقرية تطون، لحين وصول الجثمان من المشرحة، لأداء صلاة الجنازة عليه، وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بالقرية.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط الجناة.