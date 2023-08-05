طائرة مسيرة أوكرانية تسقط عبوات ناسفة على «ريلسك» الحدودية الروسية

أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية، عبوات ناسفة على منطقة «ريلسك» الحدودية، دون وقوع إصابات، وفقا لما اعلنه حاكم «منطقة كورسك»، رومان ستاروفويت، عبر «تليجرام».

وأشار ستاروفويت، إلى تضرر نوافذ مبنيين إداريين، جراء إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية، عبوات ناسفة على منطقة «ريلسك» الحدودية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتعرضت منطقة «كورسك» الروسية الحدودية مع أوكرانيا، منذ بداية الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير من العام الماضي 2022 لقصف منتظم من القوات الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.