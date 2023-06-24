الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية جديدة فوق مدينة كورسك

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، طائرة مسيرة أوكرانية جديدة فوق مدينة كورسك، المجاورة للحدود مع أوكرانيا، دون وقوع إصابات، وأشار حاكم المدينة رومان ستاروفويت، عبر «تليجرام»، إلى التصدي لهجوم بمسيرات أوكرانية، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، وكانت أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أيضا طائرة مماثلة أمس الجمعة.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب للتحذير من غارات جوية من جديد، في مناطق: «أوديسا- ميكولايف- كيروفوهراد- دنيبروبيتروفسك».

وصباح اليوم السبت، أعلنت أوكرانيا، حالة التأهب الجوي ودوت صافرات الإنذار في العاصمة كييف و7 مناطق هي: «تشيرنوفيتسك- خميلنيتسكي- فينيتسا- جيتومير- كييف- تشيركاسي- تشيرنيهيف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدورها، أشارت وسائل إعلام، إلى سماع دوي انفجارات في أوديسا جنوب أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

حريق بأحد المباني الضخمة جراء سقوط أجزاء من مسيرة

وفي وقت سابق من اليوم السبت، تسبب سقوط أجزاء من مسيرة وسط العاصمة كييف، في حريق بأحد المباني الضخمة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أظهرت لقطات دمارا واسعا في العاصمة نتيجة انفجار صاروخ أوكراني في أحد أحياء المدينة، فيما قالت وسائل إعلام روسية، إن معلومات أولية، أشارت إلى إصابة الصاروخ مجمعا سكنيا نتيجة خطأ في تشغيل نظام الدفاع الجوي من قبل الجيش الأوكراني.