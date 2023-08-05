دوي انفجارات في الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في خيرسون وزابوريجيا

قالت وسائل إعلام أوكرانية، بينها صحيفة «سترانا» الأوكرانية، إن انفجارات دوت في الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في مقاطعتي«خيرسون، زابوريجيا».

وكانت القوات الأوكرانية، قصفت خلال الساعات الـ24 الماضية، أراضي «مقاطعة دونيتسك» 58 مرة، باستخدام 227 نوعًا مختلفًا من الذخيرة بينها 152 و155 ملم، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وانخفض تأييد الناخبين الأمريكيين في الأشهر الـ3 الماضية لانضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته مجلة «نيوزويك» الأمريكية.