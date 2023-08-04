قصف أوكراني على دونيتسك 18 قذيفة في ساعة واحدة

أطلقت القوات الأوكرانية، على «مقاطعة دونيتسك» الواقعة جنوب شرق البلاد، 18 قذيفة من عيار 155 ملم خلال ساعة واحدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

روسيا تضم دونيتسك

وفي عام 2022، أعلنت السلطات في «موسكو»، ضمها «دونيتسك» إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء بالإضافة إلى 3 مناطق أخرى «لوجانسك، خيرسون، زابوريجيا»

قال مكتب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إن قادة 7 دول إفريقية، بينهم مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، ناقشوا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرة السلام الأفريقية بشأن أوكرانيا في قمة عقدت في مدينة «سان بطرسبورج» في 28 يوليو الماضي، مشيرا في بيان، إلى الاتفاق على مواصلة مناقشة المبادرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وضم لوفد الأفريق، بالإضافة إلى مدبولي، قادة زامبيا، وجزر القمر، والسنغال، وجنوب أفريقيا وممثلين عن جمهورية الكونغو وأوغندا.

حل أزمة صفقة الحبوب

ودعا القادة الأفارقة، والرئيس الروسي، إلى اتخاذ خطوات محددة لإزالة العقبات التي تعترض صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، ما يسمح باستئناف التنفيذ الكامل لمبادرة حبوب البحر الأسود، المعروفة إعلاميا باسم «صفقة الحبوب».