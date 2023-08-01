روسيا: إسقاط مروحية أوكرانية من طراز Mi-24 في خيرسون

قال متحدث باسم خدمات الطوارئ المحلية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هليكوبتر من طراز Mi-24، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

تدمير مروحية من طراز Mi-24 لأوكرانيا

وقال: «وحدات الدفاع الجوي الروسي دمرت مروحية من طراز Mi-24 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مستوطنة ميخائيلوفكا على الضفة اليمنى لدنيبرو في منطقة خيرسون».

ووفقًا لتقارير سابقة، فقد دمرت القوات الروسية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية زورقين يقلان عشرة جنود أوكرانيين بالقرب من جزيرتي بروسيريتسكي ودامانسكي، بالإضافة إلى نظام إطلاق الصواريخ المتعدد IRIS-T الألماني الصنع.

إلى جانب ذلك، قصفت القوات الروسية بقذيفتي هاون أوكرانيتين عيار 129 ملم، مستوطنة سادوفوي في منطقة خيرسون، وموقعين للقوات الأوكرانية بالقرب من قريتي زمييفكا وميخائيلوفكا في منطقة كاخوفكا.