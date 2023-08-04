قصف أوكراني جديد على دونيتسك بـ9 قذائف

أطلقت القوات الأوكرانية، فجر اليوم الجمعة من جديد، 9 قذائف من عيار 155 ملم على مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت السلطات في «موسكو»، أعلنت في 2022، ضمها دونيتسك إلى جانب 3 مناطق أخرى: «زابوريجيا، خيرسون، لوجانسك»، على إثر استفتاء إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

الدفاع الجوي الروسي

وفي وقت سابق، قال أوليج كريوتشكوف مستشار حاكم «القرم»، إن نظام الدفاع الجوي عمل في بعض مناطق شبه الجزيرة، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى إسقاط جميع الأهداف، دون وقوع دمار أو إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

كما دوت انفجارات في وقت سابق من اليوم الجمعة، في مياه «نوفوروسيسك» إحدى مدن «كراسنودار كراي» الروسية وقرية «ميسكاكو».

روسيا تتبرأ من الأزمة الغذائية

بدوره، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن المراقب الغربي يدرك تمامًا أن «موسكو» تسهم بشكلٍ كبير في «الأمن الغذائي العالمي»، كونها موردًا موثوقًا للمنتجات الزراعية، مشيرا إلى أن محاولات إلصاقِ تهمة تسبب بلاده في أزمة غذائية عالمية، جزءٌ من الحرب المعلوماتية التي تشن ضد «موسكو»،