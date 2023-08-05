محمد منير يشدو مع حميد الشاعري في حفل مهرجان العلمين

صعد منذ قليل الفنان حميد الشاعري ليشدو رفقة الفنان محمد منير في حفله الغنائي الكبير المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة على نغمات أغنية «أكيد».

وأشاد منير بموهبة حميد الشاعري ودوره الكبير النقلة الموسيقية التي أحدثها في ثمانينات القرن الماضي، قدم منير الشكر والتحية للقائمين على إدارة مهرجان العلمين الذي يعتبر واجهة مشرف لمصر.

ومن المقرر أن يشدو محمد منير خلال الحفل بعدد من أهم وأشهر اغنياته التي تألق بها طيلة فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ومنها: «علي صوتك»، و«ياللي بتسأل عن الحياة»، و«شجر الليمون»، و«أنا بعشق البحر» وعدد آخر من أغنياته الشهيرة.

يذكر أن مهرجان العلمين بدأت فعالياته فى منتصف شهر يوليو الماضي، وشارك به عدد كبير من المطربين ونجوم الغناءكان المهرجان قد انطلق اسبوعه الثالث أمس بإقامة حفل غنائي كبير جمع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم.