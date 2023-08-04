تفاصيل حفل الكينج محمد منير الليلة بمهرجان العلمين.. اعرف آخر الاستعدادات

أكدت ميرنا عادل، موفدة «إكسترا نيوز» لمهرجان العلمين الجديدة، على إبهار مصر للعالم بالمهرجان وفعالياته المميزة، مشيرة إلى انطلاق حفل رائع ينتظره كثيرون، الليلة، للكينج محمد منير، والكابو حميد الشاعري.

«عادل»: آخر استعدادات حفل «منير» و«الشاعري»

وأضافت «عادل»، خلال تغطية خاصة على شاشة «إكسترا نيوز» لمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى، أنَّ حفل الكينج منير والكابو حميد الشاعري سينطلق وسط أجواء احتفالية وترفيهية لا توجد غير هنا في مدينة العلمين الجديدة.

الحفل على مسرح آرينا بالعلمين الجديدة

وتابعت موفدة إكسترا نيوز، «سيبدأ مسرح «أرينا» بالعلمين في استقبال جمهور الحفل اليوم في الـ8 مساء، فيما تنطلق الفعاليات في العاشرة، ليتم تقديم باقة رائعة من أجمل أغنيات التسعينيات، التي اشتاق لها الجمهور كثيرا بصوت الكابو حميد الشاعري، وأيضا أجمل الأغنيات التي اعتاد الجمهور على سماعها، ويعشقها جميع جمهور العالم العربي من الكينج محمد منير».

واستطردت ميرنا عادل، «نشهد اليوم في مهرجان العلمين أجواء ساحلية واحتفالية للغاية»، مشيرة إلى إقبال الجماهير على مسرح أرينا، في انتظار أن يفتح أبوابه لإقامة الحفل، لافتة إلى وجود سط سيولة مرورية بكل الشوارع، مع اتباع الإجراءات الأمنية، ضمن الاستعدادات للحفل، وتواجد منظمي الحفل لمتابعة عملية دخول الجمهور، والتذاكر متاحة على موقع «تذكرتي» بأسعار تناسب كافة الفئات.