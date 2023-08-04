موعد حفل محمد منير وحميد الشاعري في مهرجان العلمين الجديدة

تستقبل مدينة العلمين مساء اليوم الجمعة الموافق 4 أغسطس واحدة من أكبر الحفلات الغنائية التي يشهدها مهرجان العلمين الجديدة، إذ يكون حفل محمد منير التي يأتي ضمن المفاجآت الخاصة فيه.

حفل محمد منير في مهرجان العلمين الجديدة

وسيجمع حفل محمد منير ضمن مهرجان العلمين الجديدة، الكابو حميد الشاعري في حفل اسثنائي ينتظره الجمهور بحماس كبير وسيقدمان خلاله عدد كبير من أغانيهما المميزة التي يحبها الجمهور وتشكل لهما كثير من الذكريات.

موعد حفل محمد منير في مهرجان العلمين الجديدة

وجرى تجهيز المسرح الخاص بحفل محمد منير في مهرجان العلمين الجديدة، والذي سيجمعه بالكابو حميد الشاعري، حيث سيستقبل الجمهور في تمام الساعة السادسة مساءً، بعد أن تم تم طرح التذاكر الخاصة بالحفل من خلال موقع تذكرتي.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة سيشهد كثير من الفعاليات والأنشطة الفنية والرياضية وتم تنظيم عدد كبير من الحفلات الغنائية به منها حفل تامر حسني وكذلك أحمد سعد وأيضا راغب علامة ونانسي عجرم وأقيم يوم أمس ريهام عبد الحكيم ومدحت صالح وستشهد الأيام المقبلة حفلات لعدد أخر منهم كارول سماحة واليسا وغيرهم.