الجمهور يرفع صورة محمد منير قبل بداية حفلته في مهرجان العلمين

تستعرض «الوطن» التجهيزات النهائية لحفل الفنانين محمد منير وحميد الشاعري، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المقام في مدينة العلمين الجديدة.

حفلة محمد منير في مهرجان العملين الجديدة

ومن المقرر أن يشدو محمد منير خلال الحفل، بعدد من أهم وأشهر أغنياته التي تألق بها طيلة فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، منها «علي صوتك، وياللي بتسأل عن الحياة، وشجر الليمون، وأنا بعشق البحر»، وعدد آخر من أغنياته الشهيرة.

ورفع الجمهور صور للكينج محمد منير، قبل انطلاق حفلته بمهرجان العلمين.

مهرجان العلمين الجديدة

يذكر أن مهرجان العلمين قد بدأت فعالياته في منتصف شهر يوليو الماضي، وشارك به عدد كبير من المطربين ونجوم الغناء.

وانطلق الأسبوع الثالث من المهرجان، أمس الخميس، بإقامة حفل غنائي كبير جمع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم.