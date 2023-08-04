أول مفاجآت حفل محمد منير بالعلمين الجديدة .. «دويتو» بين «الكينج» وحميد الشاعري

علمت «الوطن» أن هناك مفاجأة غنائية يجري التحضير لها، وتجمع النجمان محمد منير وحميد الشاعري خلال حفلهما المقام مساء اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

مفاجأة حفل العلمين الجديدة اليوم

وعلمت «الوطن» أنه من المقرر أن يشدو حميد الشاعري ومحمد منير منير سويا في حفل اليوم بأغنية أو أكثر، وقد جمعتهما تدريبات الساعات الماضية خلال تواجدهم فى مدينة العلمين الجديدة.

حفل محمد منير وحميد الشاعري في مهرجان العلمين

شهدت فاعليات مهرجان العلمين إقامة حفل غنائي كبير طربي، أمس، جمع كلا من الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم ، وقدم الاثنين خلال الحفل عدد كبير من الأغنيات الطربية، كما قدما سويا أغنية حبيبي يا عاشق كدويتو غنائي.

فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

يذكر أن مهرجان العلمين بدأت فعالياته فى منتصف شهر يوليو الماضي، وشارك فيه عدد كبير من المطربين ونجوم الغناء المصري والعربي، وتستمر فعالياته حتى يوم 26 أغسطس الجاري.