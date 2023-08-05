بسبب حريق غابات.. انفجار ألغام بمنطقة أمنية حول سجن إيفين شمالي طهران

انفجرت ألغام بمنطقة أمنية حول سجن إيفين شمالي العاصمة الإيرانية «طهران»، جراء حريق غابات اندلع نتيجة طقس شديد الحرارة حيث اضطرم لفترة وجيزة بالأراضي العشبية حول المنشأة، ما تسبب في الحادث، دون إلحاق أي ضرر بمرافق السجن.

وفي وقت سابق، تجاوزت درجات الحرارة 51 درجة مئوية في مدينة «الأهواز» الجنوبية، فيما أعلنت الحكومة الإيرانية، يومي الأربعاء والخميس عطلتين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، بينها وكالة «ميزان» للأنباء، إن الحريق استمر بضع دقائق فقط تمت السيطرة عليه على الفور، مضيفة إن الحريق امتد إلى منطقة التلال المحمية حول «سجن إيفين»، متسببا في انفجار عدد من الألغام.

وفي وقت سابق، أشار سعيد كريمي مدير عام إدارة الأزمات في محافظة كردستان غرب إيران إلى انتشار الحرائق عبر غابات 3 قرى حدودية مع العراق.