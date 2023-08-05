عاجل.. 4 طلبات لـ خالد بيبو بعد تعيينه مديرا للكرة بالأهلي

تحدث مصدر داخل النادي الأهلي، حول طلبات خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي، بعد توليه المنصب بشكل رسمي خلال الساعات الماضية، والتي سيتم مناقشتها والعمل على تنفيذها خلال أول اجتماع سيتم عقده اليوم السبت، بحضور كافة الإداريين بالنادي، لحسم العديد من الملفات الهامة داخل القلعة الحمراء.

مصدر بالأهلي يكشف أولى طلبات خالد بيبو بعد تعيينه مديرا للكرة

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت، أن خالد بيبو طلب تجهيز تقارير مفصلة عن مواعيد وارتباطات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة سواء محليًا أو أفريقيًا، بالإضافة إلى مواعيد القيد الإفريقي والمحلي.

مصدر: خالد بيبو طلب الإطلاع على لائحة الفريق الأول بالنادي الأهلي.. ومعرفة إصابات وغيابات اللاعبين

وأشار المصدر إلى أن خالد بيبو يرغب في الإطلاع أيضًا على لائحة الفريق الأول بالنادي الأهلي، فيما يخص الثواب والعقاب، وكذلك على صعيد المكافأت، والغياب عن التدريبات، وأيضًا التجاوزات.

وأتم المصدر حديثه أن مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي طلب التعرف على كل ما يتعلق بالفريق الأول، من إصابات اللاعبين والغيابات بسبب الإيقاف.