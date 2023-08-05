أمريكا في ورطة.. سيناتور جمهوري يوقف تعيينات مهمة بوزارة الدفاع

شهدت الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين سياسية، وقضائية، كان من أهمها التحذير الذي أصدره وزير الدفاع من أن قوات بلاده باتت في خطر على خلفية تنحي قائد الجيش.

وفي الولايات المتحدة، حذر وزير الدفاع، لويد أوستن، من أن قوات بلاده باتت في خطر على خلفية تنحي قائد الجيش مؤخرا، تاركا القوتين القتاليتين الميدانيتين للجيش بدون قائدين مصدقين من «مجلس الشيوخ»، مضيفًا إن فشل المجلس في تأكيد تعيين القائدين الجديدين للسلاحين يعطل الجيش، ويمكن أن يؤثر على العلاقات مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم.

وأمس الجمعة، غادر رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس ماكونفيل منصبه لانتهاء ولايته، ما يترك فرعا عسكريا ثانيا في البلاد بدون قيادة،

وواصل السناتور الجمهوري عن ولاية «ألاباما»، العضو في لجنة القوات المسلّحة بـ«مجلس الشيوخ»، تومي توبرفيل عرقلة سلسلة التعيينات، وأوقف تعيين قائدي القوات البرية والبحرية من بين أكثر من 300 ترشيح.

وأعرب أوستن في احتفال بمناسبة انتهاء ولاية ماكونفيل، عن أسفه، لأن لأول مرة في تاريخ «البنتاجون»، ستعمل اثنتان من خدمات الوزارة بدون قيادة صادق عليها «الشيوخ»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

محكمة أمريكية: ترامب دفع ببراءته من تهم جديدة

وفي إطار الاتهامات التي تطال الرئيس السابق دونالد ترامب في قضايا اقتحام مبنى الكونجرس «الكابيتول»، والوثائق السرية «وثائق ترامب»، قالت محكمة بالمنطقة الجنوبية في فلوريدا، إن المسؤول السابق، دفع ببراءته من تهم جديدة تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرية.

وتلقت المحكمة، إشعارا بأن ترامب غير قادر شخصيا على حضور الجلسة، وإعلان براءته من التهم الموجهة إليه.

ريتشاردسون ترجح إنشاء «بكين» قواعد عسكرية بأمريكا اللاتينية

وفي إطار سياسة الولايات المتحدة الخارجية، وعلاقتها بالصين، أعربت «واشنطن» عن قلقها بشأن زيادة ‏استثمارات «بكين» في البنية التحتية الحيوية لأمريكا اللاتينية، وفقا لما أعلنته رئيسة القيادة الجنوبية الأمريكية، لورا ريتشاردسون.

وقالت ريتشاردسون، إن «بكين» ليس لديها قواعد عسكرية في أمريكا اللاتينية، مضيفة خلال مناقشة في مركز «الدراسات الاستراتيجية والدولية»، إن من المرجح جدا أن تنشئها في المستقبل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

قلق أمريكي إزاء أنشطة «بكين» المتزايدة في الممرات المائية الاستراتيجية

وأعربت رئيسة القيادة الجنوبية الأمريكية، عن قلقها إزاء الأنشطة المتزايدة لـ الصين في الممرات المائية الاستراتيجية، مثل: «قناة بنما، مضيق ماجلان»، وأشارت ريتشاردسون، إلى أن «بكين» يمكنها استخدام القدرات هناك ليس فقط لتحقيق أهداف مدنية، ولكن أهداف عسكرية أيضا.وتابعت ريتشاردسون قائلة، إن السلطات الصينية تبني القدرات في هذه المجاري المائية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن خبراء من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي «الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا» بحثوا في 2 أغسطس الجاري تقليص المخاطر الاستراتيجية، مضيفة في بيان، أمس الجمعة، إن المشاركين في الاجتماع رحبوا بالموقف المهني للوفود، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.