أسعار رحلات مصايف العين السخنة ليوم واحد.. تبدأ بـ200 جنيه

السفر وقضاء وقت مميز على الشواطئ في المدن الساحلية، متعة بالنسبة للكثيرين، ولكن تمنع الظروف بعض الناس من السفر للمدن البعيدة أو قضاء وقت طويل في السفر بسبب العمل، لذا يلجأ العديد من الأشخاص إلى رحلات اليوم الواحد وهو ما تشتهر به العين السخنة لقربها من القاهرة خاصة.

وتطرح العديد من شركات السياحة وأصحاب الفنادق والشاليهات، عروض مختلفة للمصايف والسفر إلى العين السخنة بأسعار مخفضة.

أسعار السفر للعين السخنة

مصيف العين السخنة، رحلة تشمل 3 برامج وزيارات، بأسعار تبدأ من 250 جنيها، وتشمل الانتقالات بالوجبات وتفاصيل الرحلة كما يلي:

رحلة 1: اليخت شاملة ( تذكرة دخول المينا +الصيد + الشوي بنفسك).

رحلة 2: يخت برايفت (10 أفراد)

رحلة 3: رحلة قرية الزهور- شط رملي (شط رملي -حمامات سباحه -كيدز اريا -حمامات خاصة لتغير الملابس -فوم بارتي )

كما يمكنك السفر إلى العين السخنة بـ200 جنيه، مع إحدى شركات السياحة في فندق على الشاطئ مع الجلوس والاستماع لأصوات أمواج البحر، ويكون الإفطار عبارة عن فطير مشلتت مع مش و جبنة بيضاء وعسل نحل وعسل أسود بالطحينة، وبعدها يتم توفير وجبة الغداء أيضا مشويات و طواجن و فطير شرقي.

ويوفر الفندق جلسات بدوي مع تشغيل DJ مع إضاءة بالألوان على البحر و الليزر و صوت الموج، ويتم إتاحة خصم للأطفال أقل من 11 سنة بخصم 100 جنيه على سعر الـDayuse، والمكان في العين السخنة، طريق الزعفرانة.

ولمحبي السفر في العطلات الأسبوعية، يمكن السفر إلى فندق ريجينا، بسعر 220 جنيها، ويكون متاح الحجز أيام الجمعة والسبت والسعر (شامل انتقالات و وحمامات السباحة والشاطئ والشيزلونجات وشاليه مجهز للتغير.