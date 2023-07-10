استشاري نفسي بالأزهر لقناة الناس: زيارة المصايف تحمي الأفراد من الاكتئاب

قال الدكتور محمد حمودة استشاري ومدرس الطب النفسي بجامعة الأزهر، عبر مداخلة هاتفية لقناة «الناس»، إنّ هناك تأثيرا على الصحة النفسية والجسدية، بزيارة الناس للمصايف، ويجب تكرار ذلك بكل المواسم، ليس موسم الصيف فقط.

المصيف يعمل على تعزيز الصحة النفسية

أضاف محمد حمودة، أن هذه الزيارة تعمل على الارتخاء والفصل من الضغوط النفسية للأفراد، لأن ذلك يعمل على تعزيز الصحة النفسية، وتقليل التوتر والقلق، بسبب زيادة الكورتيزول بالجسم، ما يزود حالة الاكتئاب لدى الأفراد.

عدم التعرض للشمس يسبب خمولا بالجسد

تابع استشارى ومدرس الطب النفسي، أنه على الأقل يجب زيارة المصيف من يومين إلى 3 أيام للتخلص من الضغوط والتوتر، خاصة بالإجازات الأسبوعية، معلقًا بأن عدم التعرض للشمس لفترة كافية، يسبب حالة خمول للجسم، لذلك التعرض لها مفيد يعمل على موازنة وتحسين فيتامين «د» وتحسين الحالة المزاجية للجسم.