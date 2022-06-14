أرخص مصايف ممكن تقضي فيها إجازة الصيف 2022.. «على أد الأيد»

مع ارتفاع درجات حرارة الصيف، يبحث الكثيرون عن أفضل المدن الساحلية، التي يمكن قضاء إجازة بسيطة فيها والاستمتاع بالشمس والهواء والبحر، لكن يتخوف البعض بسبب أن أسعار المصايف «نار» جدا، مثل درجات الحرارة، لذلك يبحثون عن أفضل المصايف التي يمكن الاستمتاع فيها وتكون بأسعار رخيصة ومناسبة.

وفي السطور التالية، يعرض موقع «الوطن» أرخص المصايف الموجودة في مصر، والتي يمكن الاستمتاع بالشمس والهواء ومياه البحر بأسعار مناسبة، في السطور التالية:

مدينة الإسكندرية

تعتبر الإسكندرية من أقدم المصايف التي عرفها المصريون، ويتواجد بها أكثر من 100 شاطئ، منها شاطئين مجانيين في المندرة والعجمي، وشواطئ عامة لا يتخطي سعر تذكرة دخول الشاطئ 5 جنيهات، وشواطئ الخدمة لمن يطلب وسعر التذكرة نحو 10 جنيهات للفرد، والشواطئ المميزة وسعر التذكرة 15 جنيها، والشواطئ السياحية بسعر 25 جنيها، وفق البيان الرسمي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

أما عن الإقامة فسيكون أمام المصيفين الكثير من الخيارات، أولها بيت الشباب بمنطقة الشاطبي التابع لوزارة الرياضة، والذي يقع خلف مسرح بيرم التونسي، وتبدأ سعر الليلة فيه من 50 جنيهًا، وفق وزارة الشباب كما تنتشر الكثير من الفنادق على البحر مباشرة في منطقة محطة الرمل وشارع الشهداء، ومحطة الرمل، وسعر الليلة فيها نحو 250 حنيهًا، وفق للمعلن على مواقع الحجز للفنادق بالاسكندرية.

فضلا عن الفنادق وبيت الشباب، إذا كنتم عائلة فيمكنك الحصول على شقة للايجار، ويتم تحديد سعرها بالليلة،ويقول محمد صابر سمسار عقارات بالاسكندرية إن منطقتي العجمي والهانوفيل، وهما الأرخص نسبيًا، ويبدأ السعر من 250 إلي 400 جنيهًا لليلة الواحدة، والعصافرة بحري يبدأ سعر الشقة من 400 جنيه، وفي ميامي وخالد ابن الوليد، يمكن الحصول على وحدة في أحد الشوارع الجانبية، ويصل سعرها لنحو 350 جنيهًا، كما أن شارع خالد بن الوليد من أشهر أماكن تسوق الملابس والاكسسوارات في الإسكندرية، فهو يتضمن الكثير من المحلات التي تعرض الملابس بأسعار منخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

أما عن المطاعم فهناك الكثير من الأماكن الجيدة، وأسعارها مناسبة، منها محلات لأكل السمك بمنطقة الأزاريطة، والفول والفلافل في محطة الرمل، والكشري في شارع الغرفة التجارية.

مرسى مطروح

أصبحت محافظة مرسى مطروح قبلة الكثيرين من المصيفين، ففضلا عن صفاء المياه ونظافة الشواطئ، بمجرد أن تطأ قدمك أرض المدينة، ستجد الكثيرون من السماسرة الذين ينادون على الراغبين في الحصول على شقق للإيجار باليوم، ويقول خالد محمد سمسار عقارات في مطروح، إن أسعار الإقامة في الشقق المصيفية تبدأ من 150 جنيهًا، حتى 500 جنيه لليلة، وجميع الوحدات قريبة من البحر، لكنها تختلف في الإمكانات، ويعتبر شاطئ رومل وليلى مراد، هما الأشهر في المدينة، ويبلغ متوسط رسم دخول الشاطئ نحو 50 جنيهًا للفرد.

وتتواجد في المدينة الكثير من المحلات التي تعرض الملابس والتسالي والهدايا التذكارية، الذي يمكن أن تشتري منه للكثيرين خاصة اللب الأسمر الذي يعتبر أشهر منتجات مطروح.

مدينة جمصة

من أرخص المصايف الموجودة في مصر، وهي تقع في مدينة الدقهلية، وهي قريبة من محافظات كفر الشيخ والمنصورة والإسكندرية، وهي معروفة بانخفاض أسعارها، فتصل سعر تأجير شقة صغيرة في جمصة نحو 200 جنيهًا في اليوم الواحد، مناطق العشر5، والأندلس، والمروة، والكرنك، وفق أحد المواقع الالكترونية لتأجير الوحدات السكنية.

مدينة دهب

منطقة السحر والجمال، التي تمتلك عدد لا نهائي من المناظر الطبيعية والتي اختارتها عدد من المجلات العالمية باعتبارها واحدة من أهم الواجهات السياحية للراغبين في الاستجمام، ويمكن الحصول على إجازة مصيف لمدة أسبوع كامل شامل الانتقالات والطعام والرحلات بسعر يبدأ من 2500 جنيهًا للفرد.

أو يمكنك خوض مغامرة والسفر بدون حجز رحلات مصيف، ويصل متوسط سعر التذكرة الى هذ ذهابًا وايابًا نحو 600 جنيه، حيث تستغرق الرحلة ما بين 8 إلي 10 ساعات، ويمكنك الإقامة في كامب أو غرفة ملحق بها حمام بسعر ما بين 100 الى 150 جنيهًا في الليلة، ويمكنك شراء الطعام من المحلات المنتشرة بأسعار مناسبة للجميع.

كما يمكنك الاشتراك في الرحلات البحرية لليوم الواحد، حيث تكون رحلة من بداية اليوم وتشمل الغذائ، وأنشظة الغطس والسنوركلينج ومتوسط سعرها 450 جنيهًا للفرد، وفق العروض المنتشرة على الصفحات الرسمية لشركات السياحة.

مدينة رأس البر

من أقدم المصايف الموجودة في مصر، هو مصيف رأس البر حيث كان يعتبر المنطقة التي يقصدها صفوة المجتمع والطبقات الارستقراطية وكبار الفنانين، بسبب طبيعتها الخلابة والجميلة، خاصة في لحظات الغروب.

ويمكن للمصيفين في مدينة رأس البر، الحصول على غرفة في أحد الفنادق القريبة من البحر بمتوسط سعر 200 جنيهًا في الليلة، وفي بعض الأحيان تصل لـ 350 جنيهًا.

كما يمكن الحصول على شالية يتراوح سعره من 150 الى 500 جنيهًا حسب قرب أو ابتعاده عن البحر، ويمكن للمصيفين الاستمتاع بالبحر أو الذهاب الى شط نهر الميل والاستمتاع بالنزهات النهرية، ومن أكثر الأماكن التي يتردد عليها المصيفين منطقة اللسان حيث يلتقي ماء البحر بماء النيل، وفق أحد موقع حجز الفنادق والشقق الشهيرة على الانترنت.

مدينة فايد

من أجمل المدن الساحلية والقريبة من القاهرة والجيزة، فهي على بعد 40 كيلو من مدينة الاسماعلية، ويتواجد بها الكثير الشواطئ المتميزة بلون رمالها الأصفر الناعم والأشحار، ويقام بها يوميًا خلال فصل الصيف الحفلات المسائية التي يقوم بها الكثير من الفنانين والمبعدين، كما انها من أرخص المدن الساحلية في مصر، خاصة لرحلات اليوم الواحد

ويمكن للمصيفين دخول الشواطئ بسعر تذكرة يبدأ من 20 جنيهًا، وإذا كنتم مجموعة أو رحلة يمكنك الحصول على خصم مناسب، وفق أحمد طارق سمسار عقارات بالمنطقة، يمكن تأجير أحد الشاليهات الموجودة داخل الشواطئ بسعر يتراوح ما بين 250 الى 600 جنيه لليوم الواحد، كما يمكنك الذهاب الى نادي الفيروز الذي يقدم الكثير من الخدمات المصيفين بداية من الشاليهات التي تؤجر باليوم، ومطاعم وأماكن مناسبة للجلوس والاستمتاع الى الحفلات الفنية والغنائية التي ينظمها النادي للرواد