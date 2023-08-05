تاجر ذهب يتوقع أسعار الفترة المقبلة: وقت مناسب للشراء

استقرت أسعار الذهب خلال الساعات الماضية، رغم قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، إذ ظلت أسعار المعدن الأصفر كما هي دون تغيير ملحوظ في مختلف الأعيرة، وسط تساؤلات عديدة حول ماذا سيحدث في السوق الفترة المقبلة.

طوني كيرلس، أحد تجار الذهب في منطقة حدائق القبة، قال في حديثه لبوابة الوطن، إن الناس تقبل على شراء الذهب في كل الفترات نظرًا لأنه الملاذ الآمن دائمًا، كما يحرصون على شرائه في تلك الفترة للحفاظ على قيمة أموالهم والتربح منها فيما بعد.

نصائح لشراء الذهب

وأضاف «كيرلس»، أنه من المتوقع أن يصل سعر الذهب بنهاية العام إلى مستويات قياسية في ظل التوقعات بزيادته عالميا، فقد يصل إلى 3 آلاف جنيه حد قوله، لذا نصح الناس بالشراء في تلك الفترة خاصة ممن يريدون الاحتفاظ بقيمة أموالهم.

ونصح تاجر الذهب، المواطنين بشراء الذهب من السبائك أو الجنيهات، لافتًا إلى ضرورة الإسراع في شراء الشبكة للمقبلين على الزواج قبل حدوث تغيرات في الأسعار.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد حنفي، في منشور له عبر حسابه على فيس بوك، إن هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة وسعر الذهب «لو ارتفع الفايدة يقل الذهب ولكن للتجار للأسف كلمة أخرى».

وقررت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها أول أمس الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.