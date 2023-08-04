أسعار الذهب اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات.. عيار «21» بـ2160 جنيها

شهدت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، اليوم الجمعة، استقراراً، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2160 جنيهاً بدون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2469 جنيهاً، خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بدون مصنعية

واستقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر، مسجلاً نحو 2263 جنيهاً للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعاً في مصر، مسجلاً نحو 2160 جنيًها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18، حيث سجل نحو 1851 جنيهاً، فيما سجل عيار 14 نحو 1440 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وشهد سعر الجنيه الذهب، اليوم الجمعة، استقراراً في محلات الصاغة، مسجلاً نحو 17280 جنيهاً للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 76773 جنيًها.