تحديث جديد لأسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. «اعرف عيار 21 بقى بكام»

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في ختام التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية استقرارا؛ إذ جاء سعر جرام الذهب عيار 21 عند 2165 جنيها بدون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، المستخدم في صناعة السبائك عند 2474 جنيها، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية عند 2268 جنيها للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة؛ إذ سجل نحو 2165 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، عند 1856 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1443 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة استقرارا بمحلات الصاغة؛ إذ سجل نحو 17320 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 76950 جنيها.