محمد منير لـ«الوطن» بعد نجاح حفل العلمين: أعيش لجمهوري وشكرا للشركة المتحدة

أعرب الكينج محمد منير عن سعادته البالغة لنجاح حفله الغنائي الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، مساء أمس الجمعة، وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف الفئات والأعمار.

تفاعل الجمهور مع الأغاني

وقال «منير» في تصريحات لـ«الوطن» إنه يعتبر هذا الحفل من أجمل حفلاته خلال الآونة الأخيرة، إذ كان هناك تفاعلًا كبيرًا بينه وبين جمهوره الذي أكد أنه يتنفسه ويعيش حياته لأجله، بحسب قوله.

منير يشكر الشركة المتحدة

وشكر منير الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على جهودهم في تنظيم الحفل الذي خرج بصورة مشرفة للغاية.

وقدم منير حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح الأرينا في العلمين بمشاركة الكابو حميد الشاعري، حيث قدما معا أغنية «أكيد» التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما غنى باقة من أبرز أغنياته، ومنها «حدوتة مصرية، يونس، حارة الياسمينة، صفصافة، قلبي مساكن شعبية» وغيرهم من الأغنيات التي قدمها على مدار ساعتين كاملتين.