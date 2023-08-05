لحظة دخول الكينج محمد منير حفله بمهرجان العلمين.. والجمهور يهتف: الكبير كبير

حرص جمهور حفل الفنان محمد منير ضمن فاعليات مهرجان العلمين الجديدة الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تحية الفنان الكبير محمد منير أثناء دخوله الحفل.

وهتف جمهور محمد منير: «الكبير كبير بنحبك يا منير.. الكبير كبير بنحبك يا منير».

وقدم محمد منير خلال الحفل عدد من أهم وأشهر اغنياته التي تألق بها طيلة فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ومنها علي صوتك، وياللى بتسأل عن الحياة، وشجر الليمون، وانا بعشق البحر وعدد آخر من أغنياته الشهيرة.

المهرجان بدأ منذ منتصف يوليو ومستمر لنهاية أغسطس

يذكر أن مهرجان العلمين بدأت فعالياته فى منتصف شهر يوليو الماضي، ومستمر لنهاية أغسطس الجاري، وشارك به عدد كبير من المطربين ونجوم الغناء وكان المهرجان قد انطلق اسبوعه الثالث أمس بإقامة حفل غنائي كبير جمع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت التبرع بأرباح مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة.