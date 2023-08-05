7 معلومات عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.. لديها وثائق عمرها 200 عام

أجرى الإعلامي جابر القرموطي معايشة داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتقي بعدد من العاملين في الهيئة والراصدين والباحثين وذلك في حلقة خاصة من برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc».

اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشف بعض المعلومات عن الهيئة والتي نرصدها لكم كما يلي:

أبرز المعلومات عن هيئة الأرصاد الجوية

1- الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتبع وزارة الطيران المدني.

2- تعتبر من أعرق الهيئات الموجودة في مصر.

3- لديها معلومات مناخية عن مصر منذ 200 عام.

4- لديها وثائق تاريخية عمرها 200 عام عن الأرصاد والطقس في مصر.

5- لديها 104 محطة تغطي جمهورية مصر العربية بالكامل وموزعة بشكل علمي على خريطة مصر من حلايب وشلاتين للسلوم والعريش.

6- الهيئة من مؤسسي المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وعضو مهم فيها وتولى أحد رؤساء الهيئة منصب رئيس المنظمة الدولية لدورتين متتاليتين.

7- الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقدم دورات علمية للأفارقة والعرب في الرصد والتنبؤ الجوي، حيث أن مركز تدريب الهيئة معتمد من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.