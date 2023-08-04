الأرصاد السعودية تحذر المواطنين في تلك المناطق.. سقوط أمطار رعدية

حذرت الأرصاد السعودية اليوم، سكان منطقة جازن من نشاط الرياح السطحية المحملة بالرمال والأتربة، التي تحد من الرؤية الأفقية على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، التي تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، وفق ما نُشر بموقع وكالة الأنباء السعودية «واس».

الأرصاد السعودية توضح حالة الطقس في المملكة

وبحسب بيان المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، عن حالة الطقس في السعودية اليوم، يكون بين حار وشديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

وأكد البيان الذي نُشر بوكالة الأنباء السعودية «واس»، استمرار نشاط الرياح المحملة بالأتربة التي تحد من الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

وأضاف البيان، أنه تزداد احتمالية سقوط أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة، تحد من الرؤية على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

حالة البحر الأحمر والخليج العربي

وأوضح تقرير الأرصاد السعودية، أن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى متوسطة على الجزء الشمالي، ومن متوسط إلى هائج على الجزء الأوسط والجنوبي، وتكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 28-48 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي.

أما على الخليج العربي، فتكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.