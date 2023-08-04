الأرصاد تحذر من تيار السحب على الشواطئ.. وصفته بـ«القاتل المجهول»

يحرص المواطنون على الذهاب للشواطئ خلال شهري يوليو وأغسطس، لاسيما بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة بقيم قياسية، ورغم أن السباحة تكون آمنة في هذين الشهرين، إلا أن هناك ظاهرة تحذر منها الأرصاد الجوية، وهي تيار السحب الذي وصفته بالقاتل المجهول.

«الوطن» يستعرض في التقرير التالي تفاصيل التيار الساحب، أو القاتل المجهول، وكيف يحدث وطرق التعرف عليه وكيفية النجاة منه.

علامات للتعرف على تيارات السحب؟

ويمكن التعرف على تيارات السحب، من خلال عدة دلائل كشفت عنها هيئة الأرصاد الجوية على النحو التالي:

- وجود منطقة ليس بها أمواج، لكن قد يوجد بها أمواج عن اليمين واليسار، وبذلك نعلم أن هذه منطقة سحب.

- يظهر الماء أهدأ أو بدون أمواج مد أكثر من المناطق المحيطة، ولا يجب أن يكون الطقس سيئًا حتى تتشكل تيارات السحب.

- قد يحدث السحب في أيام صافية وهادئة ومشمسة على أي شاطئ به أمواج متكسرة.

- أحيانا يظهر الماء معكرا بالرمل أكثر من المناطق المحيطة.

- تظهر المياه بلون أغمق مما حولها في أغلب الأحيان.

- قد يظهر الزبد المتكون على سطحه بكثافة عن المناطق المحيطة به.

ماذا تفعل إذا وقعت في منطقة تيار سحب؟

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المصطافين عند الوقوع في تيار سحب، باتباع النصائح التالية:

- اهدأ تماما ولا تسبح باتجاه الشاطئ، لأن ذلك يستنفذ كامل طاقتك، ومع أول موجة تنفذ قدرتك على المقاومة ويحدث الغرق.

- السباحة بشكل موازى مع الشاطئ حتى تستطيع أن تخرج من منطقة السحب وبعد ذلك تستطيع أن تسبح مع الأمواج باتجاه الشاطي.

ما هو تيار السحب؟

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن تيار السحب هو تيار مائي سطحي شديد يتحرك بسرعة كبيرة في اتجاه البحر، حيث يتراوح سرعته بين 2.5 و0.5 متر في الثانية -أسرع من أي سباح أولمبي- ويسحب من يقع فيه إلى داخل البحر بعيدا عن الشاطئ، ولا يدفع السباح تحت الماء حيث تقل سرعة التيارات البحرية كلما اتجهنا لأسفل، ويبدأ من عمق متر تقريبا.

أماكن يحدث بها تيار السحب

ويحدث تيار السحب في معظم الشواطئ الرملية المفتوحة، التي بها أمواج مرتفعة، حيث إن المياه التي تتدفق مع الأمواج تحتاج لأن تعود مرة أخرى إلى البحر، فترجع عن طريق أي قناه رملية، وتكون المياه بها كأنها نهر يتحرك بسرعة داخل البحر، ويأخذ تيار السحب أي شيء في طريقه ويسحبه داخل البحر، لذا يعد أحد الأسباب الأساسية لحالات الغرق التي تحدث نتيجة لعدم معرفة الناس بها.