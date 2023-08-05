هل تتأثر القاهرة بالأمطار الرعدية والرياح المثيرة للرمال؟.. «الأرصاد» تجيب

يعيش المواطنون حالة طقس متنوعة لم تجتمع سوى في شهر أغسطس، إذ كسرت الأمطار الرعدية في جنوب البلاد الموجة الحارة، ليسأل الكثيرون عن مدى تأثر القاهرة ومحافظات الوجه البحري بالأمطار الرعدية والرياح التي تتأثر بها جنوب البلاد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن السحب الرعدية التي جرى رصدها والأمطار المصاحبة لها بواسطة صورة للأقمار الصناعية، تتمركز على أقصى جنوب البلاد، لاسيما أبو سمبل وبحيرة ناصر، مشيرة إلى أن الأجواء ما زالت شديدة الحرارة هناك، متوقعة أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في المناطق السالف ذكرها، نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية وعلى أثرها تنخفض الرؤية الأفقية.

حالة الطقس بالقاهرة الكبرى والوجه البحري

وفيما يتعلق بالقاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء فإنها تتأثر فقط بالرياح على فترات متقطعة، وتمتد إليها الموجه الحارة اليوم وغدا، فضلاً عن تأثرها بالرطوبة والشبورة المائية في ساعات اصباح الباكر.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن جنوب البلاد يتأثر برياح جنوبية، وأجواء شديدة الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 43 و45 درجة مئوية، مشيرة إلى أنه تبقى الأجواء حارة ورطبة نهارا، مائلة للحرارة والرطوبة ليلا على شمال البلاد، وتوقعت ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال الـ48 ساعة القادمة.

حالة الطقس اليوم على كافة أنحاء البلاد

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في حالة الطقس غدا، أن يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، ويكون مائلًا للحرارة والرطوبة ليلًا على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.