الأرصاد: سحب رعدية وأمطار على أقصى جنوب البلاد.. ودرجة الحرارة 45 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الآن على جنوب الصعيد، حيث تم رصد سحب رعدية أقصى جنوب البلاد، لاسيما أبو سمبل وبحيرة ناصر، ليصاحبها سقوط أمطار.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه رغم تساقط الأمطار على جنوب الصعيد، إلا أن الأجواء ما زالت شديدة الحرارة هناك، متوقعة أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في المناطق السالف ذكرها، نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية وعلى إثرها تنخفض الرؤية الأفقية.

درجة الحرارة 45 مئوية رغم تساقط الأمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن جنوب البلاد يتأثر برياح جنوبية، وأجواء شديدة الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 43 و45 درجة مئوية، مشيرة إلى أنه تبقى الأجواء حارة ورطبة نهارا، مائلة للحرارة والرطوبة ليلا علي شمال البلاد، وتوقعت ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال الـ48 ساعة القادمة.

حالة الطقس غدًا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في حالة الطقس غدا، أن يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، ويكون مائلًا للحرارة والرطوبة ليلًا على الأنحاء كافة.

وترتفع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، كما تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.