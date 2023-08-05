مطار مرسى علم يستقبل 35 رحلة طيران من 8 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 35 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 8 دول أوروبية، وهو أعلى معدل رحلات في اليوم الواحد منذ مطلع العام الجاري، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

أعلى معدل وصول رحلات طيران

وقال رامي فايز، نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم تبين وصول 35 رحلة طيران سياحية اليوم، مؤكدا أنه أعلى معدل وصول رحلات طيران في اليوم الواحد قادمة من مطارات أوروبا، وذلك ضمن 142 رحلة طيران من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 8 آلاف سائح اليوم على متن 35 رحلة طيران، قادمة من مطارات 8 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا سلوفاكيا.

استقبال السياح في مرسى علم

وأوضح «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم استقبال السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة َونقلهم بالحافلات السياحية إلى الفنادق وإنهاء إجراءات التسكين بالغرف في أسرع وقت وعمل فقرات وبرامج ترفيهية واستعراضية وحفلات وبرامج متنوعة بصفة يومية على الشواطئ ضمن برنامج إقامتهم بغرض تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.